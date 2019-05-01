返工聽電話遭上司斥責　單親媽嘆職場受歧視

香港社區組織協會今(1日)公布「基層婦女就業政策及支援服務研究報告」，發現多達94%受訪的基層婦女因要照顧子女而無法外出打工，不少婦女甚至有就業困難，遭僱主嫌棄。有單親媽媽分享職場上受盡僱主歧視情況，稱工作期間接到女兒的班主任來電指女兒有情緒問題，僱主見她傾電話就威脅說：「你辭咗工先，一係返屋企處理完再返工！」



社協於去年12月至今年3月期間以問卷訪問207名基層婦女，她們的收入均低於貧窮線，當中約70%婦女失業中。結果指出，94%婦女均因要照顧小朋友而無法就業，不少婦女即使嘗試就業亦面對困難，因不少僱主嫌棄要兼顧家務的婦女，例如婦女不能於假期上班，甚至對一些仍養育年幼子女的婦女拒諸門外。



單親媽媽邱女士育有三名女兒，其中兩名女兒有特殊學習障礙，她從事保安工作期間收到女兒班主任來電通知指女兒在校出現情緒問題，保安主管發現她工作期間通電話，劈頭就大罵：「我唔理你咩理由，聽電話要申請咗先！」主管又質疑她何不辭工專心處理家事。邱指香港託兒服務不足，政府又缺乏支援，令單親媽媽難以自力更生賺錢養家。



社協指出目前香港貧窮人口有137.7萬人，女性佔超過一半，早前有研究發現女性就業收入中位數是每月1.3萬港元，較男性1.9萬港元為低，不少婦女因要照顧家庭而未能工作，陷入貧窮中。社協促政府全面制訂家庭友善政策，推行彈性工時及增加完善託兒服務等，改善基層婦女就業困難。