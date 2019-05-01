轟強積金對沖劃線是假貨　團體批政府傾斜商界

多個團體趁今日(1日)勞動節上街遊行爭取勞工權益。有團體批評，政府現時容許「劃線」的取消強積金對沖方案，是「假貨」，令打工仔權益受損，要求政府取消「劃線」安排。另外，有團體要求修訂《僱傭條例》保障零散工，並讓不幸流產婦女享有流產假。



「爭取強積對沖真正終結平台」及「爭取全民退休保障聯席」一行約50人，早上遊行到政府總部及特首辦請願，批評政府的取消強積金對沖方案中的「劃線」安排，即立法前僱主為僱員供的強積金供款仍可用來對沖遣散費及長服金，是向商界傾斜，而該方案與市民期望有巨大落差，若通過將惹來市民不滿。他們要求政府取消相關「劃線」安排，又要求政府及早落實全民退休保障計劃。



另外，街工亦遊行到政府總部，要求政府就標準工時立法，加班需有1.5倍或以上「補水」，同時增加勞工假期至17天，並且修訂《僱傭條例》讓每月實際工時少於連續4個星期每周工作18小時的零散工，可按工時比例獲得勞工權益，又要求政府檢討讓懷孕少於28個星期但不幸流產的婦女享有流產假。