網民熱話：男童撞低歲半B　鄉音阿媽拒道歉被批冇家教

父母應以身作則教導子女，惟總有例外的父母。有網民在社交平台講述昨日(30日)目睹的一段經歷，當時數名4至5歲小童在九龍灣德朗邨遊玩時，其中一名男童不慎撞跌僅15個月大的BB。男童自知做錯事欲道歉，卻被其操鄉音的母親以「唔關你事」為由阻止。目睹一切的BB母親不禁咋舌，「點會有咁冇家教嘅媽媽」。



事主帶同15個月大BB路經德朗邨德瑞樓對出時，數個年約4至5歲的兒童在羽毛球場奔跑嬉戲。其中一個男童疑「收掣不及」，將事主BB撞倒。當男童準備道歉之際，旁觀的男童母親突然開聲，「都唔關你事，由得佢啦」，阻止男童向事主道歉。事主當場目瞪口呆，怒斥「點會有咁冇家教嘅媽媽，真係第一次領教呢種大陸大媽」。



有人質疑事主為何不當場指摘男童母親，事主回覆指，當時為顧及BB，未有即場斥責。另外，不少網民都替事主不值，「呢啲人欺善怕惡，一定要出聲先得！」「大媽自己都係咁，點會有家教」。亦有街坊指類似事件時常發生，早已司空見慣，「鬧都冇用，佢哋唔會理你，惟有自己小心！」



網民有話說：



Fat Fat Fat：除了忍受外根本做唔到啲咩，你一話佢，佢就X番你唔包容！



Cmm Wing：帶小朋友出街自己小心啲，呢班小朋友都冇家教



HK Law：佢哋撞埋嚟就一腳伸開佢，開口無用，唔會理你



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