攻陷貝澳營地插針式紮營　內地客連沙灘都不放過

以往內地旅客愛趁假期到港購物，近年卻逐漸攻陷郊區。東網記者今日(1日)到貝澳營地視察，發現營區完全爆滿，幾乎全是內地遊客，猶如置身內地，附近草地8成空間亦已「插針式」紮滿帳篷，部分更犯禁在沙灘上紮營。有常到貝澳紮營的內地遊客指，7、8年前大多都是本地人，近年幾乎都是內地人，「都是講普通話」。



現場所見，內地露營客多帶備行李箱，又自備食材。深圳旅客林先生與王先生結伴到貝澳紮營，林指自己每隔2年便來，今次已是第4次到貝澳紮營，有感環境優美，配套完善，營友十分親切。林指，2012年首次來紮營時基本上都是本地人，但近年內地人愈來愈多。



內地遊客徐先生一行17人到貝澳露營，他表示香港市區已失去吸引力，「第一次比較新鮮，第二、三次都一樣，和現在深圳差不多」。他指，在網上看到介紹，稱貝澳是香港「五星級露營地」，來到發現比想像中還要好，亦比較划算，已帶備米及其他食糧。



另一內地遊客凡女士則指，自己與9名親友同行，其中5個是小朋友。她表示露營比較適合親子活動，貝澳配套完善又安全，而所有工具及食材都是從內地帶過來，「只需要付交通費」，十分划算。她指一行人打算住2、3天，渡過五一長假。