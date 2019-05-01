五一內地團逼爆　黃大仙淪土瓜灣2.0

一連4天的五一假期吸引大批內地團湧港旅遊，香火鼎盛的黃大仙祠是必遊之地，惟周邊旅遊巴泊位配套不足，旅巴亂泊逼爆附近的黃大仙上邨，黃大仙慘淪土瓜灣2.0！當區區議員及居民鬧爆政府無能，曾向多個部門投訴但仍不果，擔憂九龍城道旅巴撞死人慘劇重演，促請政府加快增設旅巴泊位，紓緩當區壓力。



黃大仙祠備受內地旅行團青睞，每逢節日假期一車車旅遊巴如車輪轉般，絡繹不絕地抵達該祠參觀。黃大仙祠旁的運輸總站雖設有臨時旅巴泊位，惟泊位有限且收費高達每小時70港元，不少旅遊巴改爲隨意亂泊在毗鄰黃大仙上邨詠善樓對出的黃大仙道，霸佔的士站位上落客。



東網記者今早(1日)約9時在黃大仙道觀察所見，不消一小時，已有十多部60座的大旅遊巴停泊於此，高峰期9時半，更出現6車齊泊的現象，有旅巴上落客5分鐘內則會離開，亦有旅巴在的士位長泊近45分鐘才駛走。不少的士無法靠近的士站接客，有手抱嬰兒的居民更需要衝出馬路上車，現場險象環生。落車後旅行團數十人浩浩蕩蕩地穿過黃大仙上邨，而抵達黃大仙祠，途中不停喧嘩、闖紅燈、部分人更佔用屋邨升降機。



有不願上鏡的違泊內地旅遊巴司機表示，因黃大仙祠旁的停車場車位太少，收費也很高，無辦法只好停泊在附近街道。而停泊於黃大仙祠旁的運輸總站臨時停車場的司機謝先生則批評泊位太少，他排了一小時才能進入停車場，促請政府盡快增設泊位。



家住黃大仙上邨詠善樓低層的羅先生感到氣憤，他指，此情況已持續近兩年，今年或因高鐵及港珠澳大橋開通後旅行團增加，情況更加誇張，尤其上班時間旅遊巴10架齊泊，造成居民極大滋擾，形容「黃大仙上邨簡直淪陷」。他曾向警方、保安局、旅遊發展局及食環署等不同政府部門投訴，但部門只互相推卸責任，未有理會投訴，情況愈趨嚴重。



居民李小姐亦批評，大部的旅遊車霸佔的士站，導致其他行駛的車要超出隔離行車線行駛，不但令路面交通造成擠塞，也增加交通意外的風險，擔憂情況加劇，九龍城旅巴撞死人慘劇重演；居民黃小姐也表示，平日返工情況更嚴重，旅遊巴、旅行團與返工返學的人士爭路，為免返工遲到，她只好繞路避開旅行團大軍；而居民杜太也表示，早上送小朋友返學期間，因無法乘搭升降機而被迫行樓梯。



黃大仙區議員許錦成指，幾乎每個月都有收到街坊有關旅遊巴逼爆民居的投訴，他已在區議會向警方及運輸署多次反映問題，但警方只是在區議員反映後「做做樣子」，但隨後情況又繼續。而運輸署計劃在黃大仙公共運輸總站上層增設的25個旅遊巴士停泊位，卻遲遲未能落實何時開放。他批評政府部門卸責拖延，令問題未能根治，促請政府協調盡快增設更多旅遊巴泊位，改善當區情況。