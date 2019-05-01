毓民特區：羅致光指最低工資加幅歷年最高　被轟殘民以逞

法定最低工資今日(1日)由34.5元調升至37.5元。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《毓民特區》，主持人黃毓民指香港人均本地生產總值遠高於台灣，但最低工資卻不及對方，遑論與其他發達國家比較，直斥本港最低工資水平低得荒謬。黃又炮轟勞工及福利局局長羅致光「屁股決定腦袋」，做官後把他自己早年「最低工資時薪六十元」的主張拋諸腦後，卻為今次百分之八點七升幅沾沾自喜，是「殘民以逞」。



黃毓民表示，香港入息中位數近廿年仍然沒有大變化，但通貨膨脹卻已水漲船高，惟每當爭取調高最低工資時，企業均有一套說法指最低工資會製造失業、令經濟轉差，黃反問：「咁依家有無出現呀？」黃續稱，中小企面對最大問題是租金昂貴，聘請侍應的開支只佔小部分，「話最低工資上升導致生意難做嘅百分之百係無良僱主。」



黃認為，本港法定最低工資低得荒謬，指美國三藩市最低工資時薪逾十美元(約78港元)；而台灣的人均本地生產總值即使遠低於香港，當地最低工資亦高於香港。黃又指，最低工資必須連同標準工時共同落實，否則只會令勞工階級被壓榨，為社會埋下不安因素。



對於羅致光稱今次最低工資加幅為歷來最高，黃狠批對方「屁股決定腦袋」，指羅六年前任教大學時，曾經指最低工資時薪應達六十元，惟擔任官員後卻為增加至37.5元而沾沾自喜，黃直斥對方是「殘民以逞」的狗官。



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