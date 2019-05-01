政Whats噏：郭偉強被趕嬲爆　建制啟動修改議規第二波

立法會喺2017年經歷一場「議規大戰」，建制派藉住掌握議會大比數優勢，成功修改《議事規則》杜絕民主派拉布。此後建制派未有完全收手，議事規則委員會(議規會)繼續研推拉布罰則，直至上月建制派議員郭偉強被民主派趕出會議室，成為建制被趕第一人，據了解，事件已觸發第二波嘅修改《議事規則》將於年底上演，建制派擬提三個改動，進一步禁絕拉布。



前年建制派提出「剪布十招」，包括降低法定人數、限制中止及休會議案、休會後可隨時復會等，此後立法會少咗好多點算法定人數嘅鐘聲，亦減少上演「動作片」嘅戲碼。民主派同建制派正就修訂《逃犯條例》展開攻防戰，建制派想「開快車」處理，以便將台灣殺人案嘅疑犯移交，民主派則企圖拉死修訂，其相關嘅法案委員會上月首次開會時，民主派不斷拉布無法選出主席，郭偉強忍唔住口同會議主持涂謹申爆口角，郭即被趕出會議室。事後建制派已認為要封殺餘下拉布空間，而郭更去信議規會要求檢視對主持會議議員嘅規限。



綜合多方消息，建制派第二波修改主要有三招，包括落實推動懲罰行為唔檢點嘅議員，但最終要罰款或罰停賽則未完全達成共識；要求點算法定人數嘅議員喺響鐘十五分鐘內不得離席，甚至要求有和議人先可以要求點算；交由秘書處或秘書長陳維安負責主持委員會選主席。有建制派議員認為，再改《議事規則》係要大幅拉高民主派拉布成本，迫使對方唔能夠亂嚟。



有資深建制派承認，目前建制派人數多，掌握議會主導權，兼且議員間互信程度高係「黃金組合」，希望可以喺任期內堵塞所有漏洞，坦言本來唔打算趕盡殺絕，免得外界以為建制派有風駛盡𢃇，但民主派愈玩愈過分，趕走郭偉強成為觸發點，大家研判覺得時機到了。至於開戰時間，知情人士就話相信同樣會喺年底展開，同一七年步伐相若，所以立法會正審議員嘅法案，包括國歌法及修訂《逃犯條例》都會趕喺暑假前完成，復會後就要睇時機推動，強調今仗勢在必行。



舊年立法會平穩度過，喺唔少民生議題上兩大陣營都槍口一致對政府，甚至有盼望和理非非局勢可以令「八黨聯盟」重現，之但係近排因為修訂《逃犯條例》，民主派又再拉布想拖跨修例，建制派「班長」廖長江日前仲講明會要換法案委員會正副席選舉嘅主持，眼見民主派已玩出火，建制派勢進一步封殺民主派。