病人組織議海外醫生實習安排　傾向撐原有方案

豁免海外專科醫生實習的爭議不斷，香港病人組織團體今晚(1日)開會討論海外醫生豁免實習方案。醫委會業外委員陳永佳表示，會上較多病人團體傾向選擇原有「方案一」，認為較寬鬆，較能吸引海外醫生，他雖未有正面表態會否支持「方案一」，但強調會根據病人組織的意向而投票。醫委會另一業外委員、同屬病人組織代表的林志釉稱經過今次會議，間接否決自己提出的方案，他稱既然會上較多人選擇「方案一」，因此不會向醫委會提交自己的方案。



香港病人組織聯盟聯同23個病友組織共28位代表，商討放寬海外醫生註冊問題。陳永佳提到，會上多個病人組織代表支持原有的「方案一」，即在醫管局、衞生署、兩間大學工作3年，並考獲執業試，便可豁免實習。至於由醫學界提出的「方案五」，即需在醫管局考獲執業試前後工作3年，及在兩大醫學院及衞生署考獲執業試後分別工作3及4年，則較少病人組織支持。



醫委會業外委員、病人組織代表林志釉直言，對自己提出的方案不被接納感到失望，認為當中考慮了前線醫生、醫學界等顧及的「臨床」因素，奈何會上較多病人組織傾向選擇「方案一」，因此他倡議的方案毋須再作深入討論。他表示，聽到有其他病人組織屬意「方案五」，他會再花時間了解「方案一」及「方案五」看哪個較好。