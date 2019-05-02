亞洲大學排行榜清華奪冠　香港科大排第三

英國《泰晤士高等教育》公布二○一九年亞洲大學排行榜，中國的大學首次稱霸亞洲，香港則再輸給競爭對手新加坡。清華大學今年超越去年排首位的新加坡國立大學，成為「亞洲一哥」，新加坡國立大學屈居第二；香港科技大學連升兩級位列亞洲第三，力壓依舊排名第四的香港大學，科大成為香港排名最高的學府。



亞洲大學排名是根據十多項表現指標評分，包括教學及研究質素、論文引用數量及國際化、國際展望聲譽等，涵蓋的大學由去年的三百五十多所，增至逾四百所。排名第一的是清華大學，清華去年排名第二，今年取代新加坡國立大學成為亞洲第一，另一所內地院校北京大學則下跌兩位至排名第五，新加坡南洋理工大學亦下跌一位，排名第六。



香港方面，科大及港大繼續鬥得難分難解，科大今次超越港大，其他院校則大致表現平穩，中文大學繼續排名第七，香港城市大學下跌一位排名十五，理工大學亦降一位至亞洲二十。不過，香港浸會大學排名急跌十五位至排名七十。



《泰晤士高等教育》分析，科大在香港各大學中排名領先，是由於行業收入和國際展望得分提升，令科大成功超越港大並攀升至亞洲第三位。另一邊廂，儘管浸大的整體得分比去年高，但浸大仍然下降十五位至排名七十，這反映大學之間的競爭加劇，而香港其餘打入排行榜的四所大學的表現則相對穩定。



港大發言人表示，大學一直致力為學生提供優質教育，確信透過實踐未來願景藍圖，致力成為亞洲的世界級大學，將更提升港大在國際間的聲譽。浸大發言人稱，浸大會以不同的排名結果作為參考，浸大致力結合教學、研究和服務社會，為社會培育優秀人才，以進一步提升其國際聲譽。中大指不同的排行榜各有不同的評分準則，因此產生不同的排名結果，中大將繼續追求教研卓越。