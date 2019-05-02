黎智英刑恐東方記者案　受害人第12度去信質詢

壹傳媒黎智英前年6月涉嫌刑事恐嚇東方報業集團（下稱「東方」）男記者，案發至今已近2年，為要討回公道，東方和受害記者已先後11度去信要求律政司交代案件進展，惟律政司至今仍龜縮，未有正面回覆亦不敢告黎智英。受害記者今日（2日）第12度去信律政司，要求律政司司長與受害人會面交代案件最新進展，若律政司繼續將本案「放櫃桶底」，受害記者不排除就案件提出私人刑事檢控。外界炮轟律政司「敢就唔告」黎智英，並乾脆回覆東方和受害記者檢控決定，以作了斷，莫再加深受害一方痛苦。



黎智英公然以粗言辱罵恐嚇東方男記者案件證據確鑿，整個案發過程更被錄影，但律政司卻一如以往處理涉及黎智英的案件般，一味靠拖而不檢控。而律政司過往放生黎智英的事例更屢見不鮮，例如黎智英涉向民主派等人秘捐的黑金事件，以及黎智英參與違法佔中等。反觀7名警務人員在佔領行動期間執勤，於金鐘涉襲擊案件卻早已完成檢控判刑。



事實上，受害人去年8月向申訴專員公署投訴，公署於今年1月確認律政司涉違反服務承諾的投訴成立，但律政司一直未有就公署的指控公開回應，令人質疑，律政司打算「乜都唔做、乜都唔告」，對東方和受害記者而言，若律政司直截了當向公眾表明不敢檢控黎智英，受害一方就「唔使咁辛苦、唔使咁徬徨」。



香港1997年回歸後，中央政府盼港人團結一致，愛國愛港，東方亦一直謹守愛國愛港原則卻屢遭針對，政府只是「理得你去死」；反中亂港傳媒就得到包庇，律政司更成其保護傘，令人質疑是否「反中亂港乜都得，愛國愛港就死得」？



律政司遲遲不作檢控，受害記者不排除就案件提出私人刑事檢控。執業大律師陸偉雄指，過去本港亦曾有私人提告的個案，如受害人欲私人提告，先要聘請律師代表，擔任檢控的角色，負責一切舉證的工作。法庭採納證據後，將發傳票予被告上庭答辯，被告不承認控罪便會排期審訊。



「案件拖咗咁耐，正常已有調查結果，梗係唔敢講唔檢控。」香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，律政司怯於黎智英背後勢力，對權貴投鼠忌器，做法不公道，認為若涉案是普通人，應很快就有結果，但涉及黎智英就一拖再拖。如今公眾亦看出律政司最終傾向放生黎智英，相信律政司不會直認是不敢檢控，但是最終會找藉口，例如以證據不足為由而不作檢控。



黎智英涉刑恐東方男記者一案在前年6月4日傍晚發生，黎智英在維園涼亭出席六四祈禱會後，突走到一名在場進行正常採訪的東方記者前面，一邊用右手指着其面部，一邊用粗口辱罵，並以「×你老母×」、「我實會搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」等粗言恐嚇，黎當時的惡行已一一被錄影，證據確鑿。但事件卻令受害記者終日飽受身心及精神困擾，深感人身安全受威脅，更出現心悸失眠等徵狀，需接受精神科及心理醫生治療。



但事件至今近2年，唯一進展便是黎智英在警方要求下，於去年8月16日到港島總區重案組位於灣仔警察總部堅偉樓的辦公室錄取口供。黎傍晚返回位於何文田寓所時，顯得一臉落寞。據了解，警方已經將黎的口供等案件資料再呈交律政司，尋求法律意見，諮詢是否落案起訴黎智英。



律政司放生黎智英：http://hk.on.cc/fea/lai/

