兩居屋插針式　坐落大窩口斜坡火炭工廠區

大窩口德士古道尚文苑是今期提供最少單位的居屋屋苑，數量不足五百個，屋苑插針式建於大窩口邨旁的斜坡上，地盤非常狹窄，亦鄰近交通繁忙的德士古道，預計會受噪音及空氣污染影響，加上附近屬於舊區，社區設施亦比較殘舊。



房屋署二○一七年曾介紹德士古道地盤約一半地段為斜坡，為了增加建房屋單位，將部分公屋樓宇旁的斜坡削平，建成花園平台，成為可供居民使用的休憩空間，原本是斜坡的範圍亦可被計入地盤淨面積，致建屋量亦由原來約三百五十個單位，增加至約五百個單位。



記者現場所見，地盤位置與大窩口邨非常接近，居民購買日常用品可到對面的大窩口商場，距離地鐵站只需七分鐘步程，旁為聖公會荊冕堂士德幼稚園。



另一位處火炭坳背灣街的旭禾苑，是六個居屋屋苑中呎價最便宜，平均呎價不到七千元，但地點「有辣有唔辣」，屋苑為單幢式四十六層高的摩天居屋，位處工廠區，被工廈包圍，前面為另一私人項目大地盤，景觀未知會否被全遮擋，加上位於城門河旁邊，隱約聞到臭味。



由於屋苑位處工廠區內，一般日常生活設施較為貧乏，屋苑對面有小量食肆及便利店，最近的超級市場需要步行八分鐘到沙田商業中心，區內只得銀禧花園內的銀禧街市稍具規模，距離屋苑路程至少十分鐘，而且假日及入夜後屋苑會較為僻靜，夜歸女士需要小心，但項目最大賣點鄰近東鐵火炭港鐵站，步程只需五分鐘。