港鐵沿線6屋苑本月推售　新居屋首推電子申請

房屋委員會本月推售六個居屋屋苑，合共提供四千八百七十一個單位，今次除以市價五九折發售，更首次接受電子化申請，加上六個屋苑全屬港鐵沿線，僅步行兩分鐘至十分鐘可達鐵路站，佔盡地利之便，其中將軍澳雍明苑及馬鞍山錦暉苑更位處海濱旁，高層海景無遮無擋，相當吸引；至於位於何文田半山豪宅區的冠德苑，南面俯瞰土瓜灣、紅磡及九龍灣一帶，高層可遠眺維港景色。公屋聯會主席文裕明估計，申請今期居屋人數勢必踴躍，有機會達三十萬宗。



新一期居屋本月接受申請，預計於八月舉行攪珠，十一月揀樓，當中以何文田冠德苑最快完工，關鍵日期為今年九月底，有機會即買即住，其餘屋苑關鍵日期分別為明年六月至十月底。東網日前到各屋苑視察，冠德苑已接近完工，外牆已上油，另外五個屋苑各樓宇亦已大致建造完成。



將軍澳雍明苑位於海濱長廊旁，坐落新樓Savannah及海翩匯之間，屋苑設有兩座，樓高十三至廿七層高，採階梯式設計，提供一千三百九十五個單位，是今期居屋計劃中最多伙數的屋苑。有地產代理指，雍明苑位於臨海地段，旁邊私樓屬低密度高尚住宅，相信是近年數一數二的居屋，由於附近私樓有獨立屋，形容為新興豪宅區。海翩匯今年三月一個四百七十七平方呎單位，以八百七十萬成交，呎價約一萬八千元，而雍明苑平均呎價只需七千五百元，價格顯得非常相宜。



雍明苑距離將軍澳港鐵站約八分鐘步行距離，附近有大型商場、私人屋苑地鋪亦有多間食肆選擇，一街之隔有一個小型街市，但如果要到大型街市則需前往唐明苑。屋苑預計有一幢三層高非住宅大樓，設有幼稚園、零售及商業設施。



另一新居屋錦暉苑，位於馬鞍山海濱長廊旁，鄰近私樓天宇海、觀瀾雅軒，屋苑西面高層料可飽覽海景，前面屬公共休憩用地，現為一幅草地，相信日後亦不會遮擋景觀。不過，如購置日常日品或到街市，則需要步行五至十分鐘到恆安邨，附近亦較少餐廳。



何文田常樂街冠德苑位於山上，環境清幽寧靜，景觀開揚，南面可以望到草地足球場、東何文田配水庫，高層可遠望維港全景。屋苑距離港鐵站約八分鐘步程，全程一路上斜，長者會較為吃力，但亦可以在旺角乘搭小巴直達屋苑。如想到商場及街市，最近需步行八分鐘到何文田廣場。



至於長沙灣發祥街西的凱德苑，亦是位於市中心靚地，鄰近長沙灣港鐵站及西鐵南昌站，步程分別為十分鐘及五分鐘，亦與今期居屋凱樂苑非常接近，由於附近有多個屋苑及屋邨相繼落成，預計景觀一般，但鄰近「西九四小龍」屋苑群商場，旁邊正興建的公屋項目，日後亦有街市，生活配套應十分完善。



除了現時以紙張形式遞交申請外，房委會今年起提供電子化申請，而綠表和白表申請的主要分別，在於屬公屋租戶的綠表申請者在網上遞交申請後，須與所屬屋邨辦事處聯絡，主要為提交申請者和所有家庭成員簽署的承諾，同意於購買居屋單位後將現居公屋單位騰空交回。



屋苑/地區/平均呎價/售價

冠德苑/何文田/$8551/$325萬–529萬

凱德苑/長沙灣/$7783/$195萬–435萬

尚文苑/大窩口/$7180/$177萬–354萬

雍明苑/將軍澳/$7509/$183萬–455萬

錦暉苑/馬鞍山/$7180/$156萬–348萬

旭禾苑/火炭/$6961/$173萬–336萬