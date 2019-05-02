長洲飄色諷安心偷食　平安包印蜘蛛俠嘜頭添新意

一年一度傳統盛事長洲太平清醮本月十二日舉行，各商戶及飄色巡遊團隊正密鑼緊鼓籌備，今年的飄色巡遊繼續主打時事題材，早前引起全城熱話的「安心偷食」事件，有一個同鄉會定為其中一台飄色巡遊主題，題為「安心出軌」，藉藝人「偷食」事件，兼諷刺港鐵列車出軌，望為市民宣洩怨氣，欣賞飄色時亦會心一笑。有傳統餅店就搞搞新意思，推出印有蜘蛛俠標誌的平安包，預計今年平安包銷售生意與去年相若。



太平清醮十天後舉行，長洲大街小巷已充滿節慶氣氛，重頭戲飄色巡遊的承辦隊伍亦進入最後衝刺階段。惠海陸同鄉會飄色總監黃成就透露，早前藝人出軌事件熱爆全城，捲入事件的其中一名藝人曾為港鐵拍攝廣告，故同鄉會以「偷食」事件製作一台有諷刺意味飄色，但主角是港鐵高層，飄色上有港鐵標誌、小豬及鐵鑊等作道具，諷刺港鐵「鑊鑊都衰」。



有街坊以《逃犯條例》為飄色主題，中興街街坊值理會主席梁國明表示，雖然《逃犯條例》較多爭議，亦較敏感，但受到廣泛關注，故決定製作有關飄色，讓觀眾自行判斷是否支持條例。梁透露，飄色將會有魚網為道具，象徵「法網難逃」，亦有小朋友以「李家超」扮相粉墨登場。



太平清醮另一重點是平安包，不少市民都會買寓意平安吉祥的平安包，祈願一年好運，傳統餅店郭錦記餅店今年就為平安包添新意，該店首度與最近熱爆的超級英雄「蜘蛛俠」的相關公司合作，推出一盒四個、印有不同蜘蛛俠圖案的平安包，售價八十八港元一盒，當中有香芋、麻蓉、豆沙及蓮蓉口味。負責人郭宇鈿稱，今次合作是希望推廣平安包讓更多人認識，「證明傳統都可以與時並進」。



島上部分商販對太平清醮消費市道寄予厚望，但有人歡喜有人愁，度假屋方面表現卻平平，有度假屋經營者看淡今年市道，負責人叢太表示，目前訂房率只有一至兩成，較去年大跌，由於訂房率未如理想，會減價促銷，去年雙人房一般價格為八百港元一晚，但今年就只需六百港元。另一度假屋負責人郭小姐指，因其度假屋有固定客源，訂房率暫時達七成，與往年相若。