旅巴入侵上邨　遊客爭𨋢黃大仙長者叫苦

由於黃大仙祠附近配套不足，旅遊巴士被迫在黃大仙上邨停泊上落客，大批遊客出入，滋擾居民生活。當中橫跨黃大仙道的行人天橋，為詠善樓居民出入必經之路，但升降機被遊客佔用，老人家「無𨋢用」，出入相當不便。



黃大仙區議員許錦成指，遊客出入黃大仙上邨問題已持續一、兩年，尤其是住在詠善樓的老人家出入要用到天橋，但升降機卻被遊客佔用。他向屋邨管理公司反映後，管理公司在升降機旁張貼通告，着遊客行樓梯，情況始有改善。許坦言，遊客入邨始終滋擾居民，希望管理公司加強管理。



黃大仙區議會主席李德康則稱，黃大仙區本身多遊客，若旅巴在黃大仙上邨上落客，情況並不理想；他指區議會一直爭取在祠旁興建公共運輸總站，上層設廿五個旅遊巴士停泊位，方便遊客上落之餘亦不影響居民。他指公共運輸總站工程完成九成，希望盡快啟用。



根據運輸署向區議會提交文件稱，黃大仙祠常年吸引大量旅客拜訪，故黃大仙祠一帶有長期的旅遊巴士上落客及停車設施需求。除興建中的運輸總站，毗鄰黃大仙祠旁的政府土地臨時停車場提供約八十個旅遊巴士及貨車車位。該署續稱，運輸總站上下兩層的建造工程大致完成，正進行園藝種植工作，並陸續與相關部門進行法定檢測及驗收。



黃大仙上邨共八座，分別於二○○○年和○九年入伙，有四千九百個單位，人口一萬二千四百。區內長者人口所佔百分比較高，約為百分之十七。