東方日報A1：政府規劃不善　5.1亂象不絕

連續四天的五一假期吸引大批內地團旅遊，其中香火鼎盛的黃大仙祠是必遊之地，惟周邊旅遊巴泊位配套不足，旅巴亂泊逼爆毗鄰的黃大仙上邨，內地團要橫越屋邨範圍前往黃大仙祠，人車爭路、衝紅燈、佔用屋邨升降機等亂象叢生，令居民叫苦連天，黃大仙慘淪土瓜灣2.0！當區區議員及居民鬧爆政府無能，曾向多個部門投訴不果，擔憂土瓜灣旅巴撞死人慘劇重演，促請政府加快增設旅巴泊位及相關配套，紓緩當區壓力。



黃大仙祠備受內地旅行團青睞，每逢節日或假日多輛旅遊巴載着大批旅客湧至，絡繹不絕。黃大仙祠旁的運輸總站雖設有臨時旅巴泊位，但泊位數目有限，且收費高達每小時七十元，不少旅遊巴改為隨意亂泊在毗鄰黃大仙上邨詠善樓對出的黃大仙道，霸佔的士站位上落旅客。



本報記者昨早約九時在黃大仙道觀察所見，不消一小時，已有十多部六十座的大旅遊巴先後停泊於此，高峰期九時半，更出現六車齊泊，有旅巴於上落客五分鐘內離開、有旅巴在的士位長泊近四十五分鐘才駛走，更有旅巴在雙黃線違規上落客。



不少的士無法靠近的士站接客，有手抱嬰兒的居民需衝出馬路上車，險象環生。落車後旅行團數十人浩浩蕩蕩穿過黃大仙上邨才抵達黃大仙祠，途中不停喧嘩、闖紅燈、部分人更佔用屋邨升降機。



有不願上鏡的違泊旅遊巴司機坦言，因黃大仙祠旁停車場車位太少，收費也很高，無辦法下只好停泊在附近街道。於黃大仙祠旁運輸總站臨時停車場停泊旅巴的司機謝先生亦批評泊位太少，他輪候了一小時才能進入停車場，促請政府盡快增設泊位。



家住黃大仙上邨詠善樓低層的羅先生對於遊客亂象感氣憤，他指此情況已持續近兩年，今年或因高鐵及港珠澳大橋開通後旅行團數目大增，情況更誇張，尤其上班時間旅巴十輛齊泊，對居民構成極大滋擾，「黃大仙上邨簡直淪陷」。他曾向警方、旅遊發展局及食環署等不同政府部門投訴，但各部門只互相卸責，未有正視投訴，情況愈趨嚴重。



居民李小姐批評，旅遊巴霸佔的士站，導致其他車輛要超出隔籬行車線行駛，不但令路面擠塞，也增加交通意外的風險，擔憂情況加劇，土瓜灣旅巴撞死人慘劇重演。



居民黃小姐則透露，平日返工時段情況更嚴重，旅遊巴、旅行團與返工返學的居民爭路，為免上班遲到，她只好繞路避開旅行團大軍。居民杜太也表示，早上送孩子返學期間，因無法乘搭升降機而被迫行樓梯。



黃大仙區議員許錦成形容，幾乎每個月都有收到街坊就旅遊巴逼爆民居的投訴，他已在區議會向警方及運輸署多次反映，但警方也只是「做做樣子」，但隨後情況又重現。他批評政府部門卸責拖延，令問題未能根治，促請政府協調盡快增設更多旅遊巴泊位，改善當區情況。



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