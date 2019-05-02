探射燈：太陽能板太細　電力有限減效能

食環署新引入的垃圾箱和垃圾站均使用太陽能，利用可再生能源推動，省錢又環保，惟經常出現故障和電力不足的情況。有專家指出，問題與太陽能板太小和頻繁的自動掃描功能有關。



環保協進會總幹事邱榮光指，太陽能壓縮箱單靠頂部約4平方呎的太陽能板收集太陽能，可產生的電力有限。加上官方聲稱每7分鐘掃描一次，耗費不少電能。如遇上陰天，太陽能未必足夠推動壓縮功能。而且電力有限，壓縮力度不大，充其量只能將垃圾推到桶底，減少卡住活門的機會。



而太陽能鋁質垃圾收集站，由於電力只需推動活門開關，耗費能量不大，電力不足的情況應較少。但他指出部分鄉村地方有限，反而加入有效壓縮功能，和增加回收設施，更能減少垃圾堆積。他又建議可倣效內地的小區，改以智能卡或手機應用程式「嘟一嘟」啟用壓縮程序，減少掃描耗電之餘，又可紀錄回收資料，提供誘因推動回收。

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