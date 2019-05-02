探射燈：新科技滅鼠　一隻都捉唔到

去年《施政報告》中提出，政府會增撥資源，引入更多現代科技防治蟲鼠，進行機械化清潔工作。去年食環署於3個街市安裝新式氣壓滅鼠器擊殺老鼠，亦有街市安裝夜視鏡頭以人工智能監察鼠蹤，惟試用有關裝置的街市仍鼠輩橫行。有區議員批評，高科技設施成本效益低，加上部門之間各自爲政，令滅鼠工作裹足不前。



食環署去年11月起，於黃大仙大成街街市、深水埗北河街街市及牛池灣街市放置新式氣壓滅鼠器，裝置以誘餌劑吸引老鼠接近，再以高壓二氧化碳推動撞擊器將其擊斃。但東網記者巡視3個試點，發現鼠蹤處處，北河街街市同時有7隻老鼠群起尋找食物。而土瓜灣街市亦於3月起安裝夜視攝錄機作鼠患監察，不少商販直言未曾聽聞。



「裝咗兩、三個月，一隻都捉唔到。」深水埗區議員何啟明認為，氣壓滅鼠裝置作用不大，反而傳統的老鼠籠和老鼠餌更有效。他認為老鼠橫行與食環署價低者得的外判制度關係更大，他指外判公司為了縮減成本，只會用最便宜的方法清潔，「叫佢哋洗多啲街，食環要先同外判公司講，外判再同前線員工講，已經慢咗幾拍。」

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