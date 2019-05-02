探射燈：收集垃圾智能化　設計離地成效差

食環署最新推出太陽能鋁質垃圾收集站，試驗初期旋即故障，自動感應活門無法關上，居民指作用不大，垃圾一袋袋棄置在旁。去年引入的太陽能廢物壓縮箱亦問題多多，投入口太小，壓縮功能時有故障，至今未有改善。垃圾收集新科技耗資共逾百萬港元，立法會議員批評裝置設計離地，成本效益低。



大埔黃魚灘村垃圾收集站是太陽能鋁質垃圾收集站（簡稱鋁站）的首個試點，正面共有6個紅外線自動感應活門，只要於開口前揮揮手，投入口閘門會自動打開，由頂部太陽能板發電；每2個投入口連接着站內1個綠色活動式垃圾箱。鋁站並非密封式設計，旁邊有1道矮門，供清潔工進入收集垃圾。



現場所見，鋁站內垃圾不多，反而站外供棄置大型家具垃圾的空地卻有十數個垃圾袋，孳生蚊蟲。大埔區區議員劉志成指，鋁站啟用至今約2個月，部分街坊仍未適應有關運作，他更發現其中一個感應活門時有故障，打開後未能關上；門上的走馬式顯示屏亦時有失靈，未能完整顯示句子。



除鋁站外，食環署去年2月耗資逾70萬港元，於12個位置偏遠地方試用24個太陽能廢物壓縮箱。東網去年報道，壓縮箱投入口過細，無法放入家居垃圾袋，不少人寧用傳統垃圾箱。事隔1年，東網記者再巡視多個試點，發現問題未有改善。



灣仔大坑徑兩個太陽能壓縮箱內空空如也，惟旁邊綠色大型垃圾箱卻堆滿多袋家居垃圾。元朗山貝村其中一個壓縮箱閘門打開，並貼上「有待維修」；另一個即使放滿垃圾，仍未見啟動壓縮程序。深井深井村路兩個壓縮箱，自動感應活門長期打開，遑論啟動壓縮程序。



食環署早前表示，去年6月曾改良一次壓縮箱的設計，引入6個加設指示燈及透明投入口的壓縮箱，但仍有改善空間。該署已物色一間科技公司合作研發新的壓縮箱，並預計於今年4月至6月測試。



立法會議員葛珮帆對食環署的科技應用表示失望。她認為鋁站的設計離地，而且沒有壓縮功能，成本效益低。而太陽能壓縮箱問題多多，要經多番改良，質疑該署為何未有同一時間測試多款壓縮箱，或引入已完成試驗或改良的版本。



食環署發言人指，大埔鋁站初步測試效果良好，現計劃在元朗3個鋁站加裝有關設施，若試驗效果理想，該署會考慮在其他合適的鋁站使用，而相關裝設及測試費用約為38萬港元。

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