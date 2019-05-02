Dr.東：生長板引導性增長術　矯直小童O形腳

小朋友出現X形腳或O形腳會否影響日後成長？骨科專科醫生指，由於幼童的韌帶仍然柔軟，有機會天生出現O形腳，若走路多了，腿形亦有機會變化成X形，隨著長大後，約六歲時雙腳有機會變直。不過家長可於體育課，或者一班小朋友齊齊玩的時候，觀察子女與其他小朋友的分別，如走路時膝頭有否相撞、撞腳甚至常常跌倒，或者試用間尺量度雙膝距離，如發現有變形情況，宜及早求醫。



兒童腿形的發育會經歷不同階段變化，骨科專科醫生黃仕雄表示，正常發育過程中，零至二歲前的初生嬰兒腿部為O形，至二至三歲時學行學走會變直，亦會變化為X形，六歲左右便會變直。但腿部曾受創傷或骨折，令生長板受傷、細菌感染、患風濕性膝關節炎、脛骨內翻等，都有機會影響腿部骨骼的生長板，發育異常並出現病態的X形或O形腳。



雙腳出現幾多幅度的屈曲就要求醫？黃仕雄說，如三歲之後，小孩站立時雙膝有距離並非貼近，可能有O形腳問題，便要尋求醫生跟進。至於X形腳，家長可以用間尺量度，如小孩已七歲，但站立期間，左右腳眼之間距離超出八厘米，屬不尋常。黃指，患者早期不會感任何疼痛或不適，當家長發現子女跑跳期間易跌倒、腿形與其他小朋友不同，或者上體育課穿短褲活動時，老師都會留意到異常情況，需要求醫。



醫生透過觀察腿、膝及腳踝位置，以及觀察患者走路姿態確定嚴重程度，有三種手術治療可以糾正問題。黃仕雄指，小朋友若能及早發現問題，可在仍然發育生長的階段，採用生長板引導性增長術，例如O形腳的小朋友，可在雙膝生長板向外的一邊植入螺絲釘固定一個理想的腿形，此後發育期間，腿骨都會受螺絲釘固定的位置限制生長，從而達到矯形的效果。



至於十六、十七歲才發現問題的青少年，黃仕雄稱，此時就不能再以限制生長的方法矯形，要做截骨的矯形手術，甚至是全關節置換手術。黃說，大多數兒童接受引導性增長手術後，跟進至完成發育期，療效已相當好。





※有你最關心的醫健資訊，請瀏覽：

http://bit.ly/2IJdjms