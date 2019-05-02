婦女眾目睽睽哺乳被偷拍　窺淫罪未必可規管

終審法院早前裁定「不誠實取用電腦罪」不能應用在使用自己手機或電腦情況下的案件，令律政司痛失檢控「萬能key」，多宗相關檢控案件亦被叫停。法律改革委員會其後建議新訂「窺淫罪」及「未經同意下拍攝裙底罪」兩項控罪。法改會性罪行檢討小組成員張達明今早(2日)出席電台節目時表示，因應終院的判詞令，小組認為有立法的迫切性，所以要特事特辦。



出席同一節目的風雨蘭總幹事王秀容同意立法，認為能更精準處理有關罪行及反映罪行的嚴重性，現時偷拍情況猖獗，期望法例盡快通過，也希望有關方面再研究在未經同意下散播或上載私密影像的行為，是否立法規管。



王續指，近期收到很多查詢，包括有母親詢問在公眾地方，包括在的士餵哺母乳能否受到保障。張達明回應稱，如果婦女在育嬰室或較隱蔽地方哺乳時被偷窺或偷拍，會受新法例保障，但若在眾目睽睽下哺乳，窺淫罪就未必可規管。



至於在的士上被拍攝或偷窺的行為，張認為存在灰色地帶，因擔心若法例定義太闊會誤中副車，建議當局可考慮透過的士附例，明確規管相關行為。