每日一片：野蠻女友連環揮拳毆男友　花生友旁述超抵死

家暴或者情侶間出現的暴力行為，一般人總以為是男方是施擊者，不過這個卻非定律，昨日（1日）有網民拍到一對疑似情侶的年輕男女，在商廈大堂爭執，女方大怒下竟向男方施以連環拳，更喪咬對方手臂。整個過程被在場「花生友」拍攝並興奮旁述，非常抵死。



網民將片段上載至社交平台，以「銅鑼灣街頭無差別格鬥」為題。現場是銅鑼灣謝斐道一幢商業大廈地下電梯大堂。該對男女站近玻璃門位置，片段開始，女方已顯得怒氣沖沖，一手捉住男方，另一隻手不斷揮拳攻擊，男方雖不停閃避，但「久守必失」，多次遭女方擊中頭部。攻擊10多秒後，女方緊貼男方，雙方經一番爭論後，女方再度出手，不過這次除了施以重拳、掌摑外，更捉着男方的手臂狂咬，過程中男方表現非常無奈，除間中閃避外，只是嘗試用手保護自己，全無還手。



整個「毆打」過程被站在對面街兩名男女「花生友」全場直擊，二人更一邊拍攝一邊旁述，男子見到女方出拳後興奮表示，「真係識打拳喎！」，但隨着二人幾乎打到出門口，男子即驚慌表示，「嘩，畀佢發現咗我錄佢添」，隨即「淆底」快閃。



片段惹來網民熱議，有人「大讚」女方出拳「快狠準」，笑稱她必定「食過夜粥」，更語帶羨慕說：「點解我冇啲咁索嘅女打我」。有網民則認為男子應該「振夫綱」，「一大巴星埋去啦」。