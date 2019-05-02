理大研超聲波成像系統　無輻射助頻密檢查脊柱側彎

脊柱側彎是青少年常見的脊柱疾病，估計香港有3至5%青少年患有此問題，現時X光檢查為評估的臨床標準，不過輻射會增加患癌風險，不能頻密使用。香港理工大學研究團隊研發了一套無輻射的便攜式三維超聲波成像系統，有助及早發現青少年的脊柱側彎問題，可頻密監察側彎情況，盡早提供適切治療，建議學校或社區可為10歲以上兒童進行大規模篩查。



由理大生物醫學工程學系研發的新系統名為「Scolioscan Air」，技術基於理大早年研發的三維超聲波成像技術，相關技術已在2016年供診所應用，重約150公斤。研究團隊2017年起再研發出一套僅重5公斤的儀器，可隨時帶備儀器到各處進行檢查。



理大生物醫學工程學系系主任及梁顯利生物醫學工程教授鄭永平指，基於X光有輻射，需至少相隔半年才進行檢查一次，但超聲波技術並無使用限制，操作成本亦至少平一半，「現時脊柱側彎通常在青春期發現，學校可在學童10歲時進行篩查，盡早介入，因青少年脊柱發展得很快，亦會惡化得好快」。他又指每次檢查過程只需30秒，適合大規模篩查，可頻密使用。



鄭永平指，新技術量度脊柱彎度的準確率可媲美X光檢查，能取得患者不同姿勢，不同體位的脊柱影像，又能提供椎骨旋轉和有關肌肉的資料，但超聲波檢測不能穿透骨頭，故不能取代X光檢測，但可作為輔助工具，非手術的治療過程中亦可提供實時評核。研究團隊會繼續研究相關技術，有機會用於乳癌檢測。



便攜式Scoliosean Air由理大生物醫學工程學系研發，今年4月於瑞士日內瓦第47屆國際發明展奪得3項獎項。