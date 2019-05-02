涉運油到北韓船主覆核促政府助放船　官駁回指港非船旗國

在香港註冊的運油船「方向永嘉號」前年涉嫌違反聯合國禁令，被指非法向北韓輸出石油，一直被扣留在南韓。船主去年提出司法覆核，要求法庭下令海事處處長向聯合國安全理事會提出放船要求，高等法院今日(2日)頒下判決書，駁回船主的申請。法官指出，根據安理會的決議，放船要求要由「船旗國」(flag State)提出，香港既不是「國」，也不是「船旗國」，根本不具備身份和資格向安理會提出該要求，該要求應由中央政府提出。



申請人是船主永嘉船務有限公司，答辯人是海事處處長。「方向永嘉號」於前年8月為一間台灣公司交貨後，於同年11月24日因為要維修而被扣留在南韓麗水港，經驗船後被懷疑曾向北韓輸出石油，約於前年12月4日開始以違反聯合國禁令的理由而被扣留。



船主不滿處長一直拒絕向聯合國提出放船要求，遂於去年8月提出今次司法覆核。船主於去年12月在回應海事處時，提出了一些防範措施。海事處於今年2月4日透過中國外交部駐港特派專員公署向中央政府提交報告，並在報告中附加海事處的評語指，船主建議的防範措施，不足以確保該艘船日後不會違反安理會禁令。



法官指出，根據安理會的決議，放船要求要由「船旗國」提出，但香港並非「船旗國」，放船的要求應由中央政府提出，而且事件涉及「外交事務」，根據《基本法》，是由中央政府負責管理，香港政府要得到中央政府授權才可處理。另外，《基本法》雖列明中央政府授權香港政府根據香港法律，以「中國香港」名義為船舶進行登記，但無授權香港政府向安理會提出放船要求。