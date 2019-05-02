家居復康減長者再入院次數　活動能力提升逾2成

長者中風、跌倒或患柏金遜症會令活動及自理能力下降。有研究指，長者出院並接受家居復康服務後，有效改善健康，減少再入急症室及入院。團體呼籲政府撥款約7200萬港元，將家居復康服務推廣至全港各區。



雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會於2000年起資助推展長者家居復康服務，派出物理治療師、職業治療師、護士及復康助理探訪出院長者，提供復康訓練、改裝家居環境及教導照顧者復康知識。基金會早前委託中大醫學院那打素護理學院評估該服務成效，122個研究個案中有一半使用過該服務，結果發現使用該服務的出院長者於3個月內活動能力提升24.2%；日常自理能力亦提升16%，長者可以自行換衣服、行樓梯及去廁所；安排獨立日常生活的能力亦提升19.3%，可以去街市買餸、做家務等；認知能力亦提升4.6%。同時，該批長者再入急症室及再入院的次數亦有顯著改善，即使再入院的住院日數亦減少接近14日。



75歲的廖太去年3月跌倒入院，出院後接受該服務11個月。團隊在其家中安裝了扶手協助廖太落床及如廁、安排運動及步行訓練、加強廖太對時地人的了解及減慢腦退化等，結果令廖太於認知能力測試得分由接受服務初期的12分增至17分，短期記憶及專注力亦有進步。廖先生指，太太入院前已有腦退化迹象，由以往性格活躍變得不願意與人交談和做家務，經常問完的事情轉眼便忘記，但她接受服務後現時可以自己坐車由大埔往將軍澳探朋友，亦可以自己洗衫、晾衫及掃地，令他照顧壓力大減。



該服務至今已有8500名病人使用，90%為長者，每年平均處理600個個案，平均每次探訪成本需800港元，而長者使用該服務平均持續半年，期間約有10次探訪。那打素外展復康事工督導委員會主席梁明娟稱，基金會每年約資助400萬港元推行該服務，但礙於資源所限，現時只服務大埔區居民，她呼籲其他慈善團體及政府效法，將該服務推廣至全港，料每年成本約需7200萬港元。