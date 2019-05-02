東喜茶指遭洩食譜申簡易判決　官拒批指雙方有事實分歧

經營外賣飲品的連鎖店「HEERETEA東喜茶」，2017年與一名人士簽訂合約，容許對方以其商標在港開設分店。惟「HEERETEA東喜茶」指對方不依指示製作或停售指定商品，又擅自增設該分店獨有的會員制，兼向外洩露包括「食譜」的商業秘密等，認為對方違反協議，故入稟區域法院，要求頒令禁止對方再使用其商標，及向對方索償。



原告為經營「HEERETEA東喜茶」的廣州喜茶餐飲管理有限公司，被告為林穎彤。原告今日(2日)到區域法院，申請簡易判決及剔除被告對代理人的反申索，均遭法庭駁回，並下令原告要向被告支付共16萬港元訟費。



就簡易判決申請，原告一方指被告沒有遵守合作協議跟足配方製作出品、沒有跟足營運系統，以及要保密原料成分配方等規定，明顯違反合約，故要求即時判決原告勝訴。但被告一方則否認有違反協議，並指出雙方其實有另外協議。法官認為控辯雙方在事實陳述上有重大分歧，須由法庭裁斷，並不合符作出簡易判決的要求，故此駁回原告的申請。



而反申索方面，被告反控告兩名原告的香港獨家代理人馬志偉及鄧文畧，指他們明知原告跟被告有協議，原告不會在觀塘區開一分店，但二人就另外成立公司，在觀塘區開設另一「東喜茶」店，屬串謀侵犯商標。原告要求剔除被告是項反申索，指該店與本協議無關，況且沒證供顯示馬、鄧二人知道原告與被告間的協議，故被告根本沒有勝訴機會，便應在現階段剔除。法官同樣以與訟雙方就事實存有爭議，現在要剔除言之尚早，故此亦駁回原告的申請。