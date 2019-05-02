佔中案輕判　政府三司評分暴跌鄭若驊續墊司底

違法佔領行動(佔中)早前判刑，行動發起人戴耀廷和陳健民各被判監禁16個月，各界質疑刑期過輕。最新一份民調顯示，市民對政府表現的滿意度及信任度，以及特首林鄭月娥和三名司長的評分，全線錄得顯著跌幅，其中律政司司長鄭若驊繼續「墊司底」。香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，佔中案判決令市民失望，律政司亦未檢控其他佔中搞手，包括被指是佔中「幕後黑手」及「金主」的壹傳媒黎智英，打擊港府威望。



中大亞太研究所於4月18日至26日進行港府民望電話調查，成功訪問700多名18歲以上市民，評分最高是100分。結果顯示，有37.1%受訪市民不滿意港府表現，較3月高3個百分點；28.3%市民亦對港府不信任，增加1.3個百分點；林鄭的整體表現平均評分為51分，下跌2分。



政府三名司長的評分均不合格，其中鄭若驊繼續「墊司底」只獲36.5分，下跌1.6分；政務司司長張建宗獲47.7分，下跌1.7分；財政司司長陳茂波獲39.9分，跌0.4分。



陳偉強表示佔中案判刑過輕，其中民主黨前主席李永達獲判緩刑「放生」，律政司又對各界要求提上訴表現不置可否，令市民失望。他認為由颱風「天鴿」及「山竹」襲港、監管港鐵不力、基建醜聞等，再加上近來推廣修訂《逃犯條例》的解說不足，市民對港府失去信心，顯示官員與社會溝通嚴重不足。他強調港府威信建基於法治，當局應檢控包括黎智英在內的39名佔中搞手，盡快為民望「止血」。