網民熱話：店舖趕收工？台男獨佔廟街食煲仔飯

香港餐飲業以速度見稱，店員為省時間亦不時鬧出笑話。昨晚（1日）有台灣遊客來港觀光時，慕名光顧廟街煲仔飯。由於接近關店時間，店員懶理仍有食客，將擺放在街道的空桌一一收起，剩下台男獨自在街頭用餐，場面惹笑。雖然台男埋怨店舖「不等我們吃完！」不過有網民反批他「阻人收工」。



台灣旅客Edison Dang在Facebook群組「●【爆笑公社】●」分享來港吃煲仔飯的「慘痛」經歷。在香港旅行的Edison Dang晚上到廟街光顧有名的煲仔飯，但未知是店舖趕收工，還是他用餐太慢，在用餐途中，店員陸續將擺放在街道上的桌椅收走。從Edison Dang分享的兩張照片可見，其中一張仍擺放帳篷及兩張枱，但另一張照片只餘下事主所坐的一張枱，當時街道已沒有檔口擺賣，只餘下大堆垃圾，估計已接近深夜時分，照片中事主顯得非常無奈，令「獨佔廟街」場面更添惹笑。



不少台灣網民笑稱第一次見無人的廟街，「也算是一種特別的體驗」、「不錯啊，好像包場！」亦有台灣網民擔心環境衞生，「怎麼看起來在垃圾堆裏吃東西」「這滿地垃圾也太誇張了吧」。貼文被香港網民轉貼，惟網民反應卻非常不同，直斥事主「阻人收工」，「由得你慢慢食，其實都幾好」、「阻人收工猶如殺人父母」。



網民有話說：



Alex Fung：阻人收工猶如殺人父母、樓主應該未做過服務業



Juan Li：太爆笑了，本來旁邊還有空桌也被收走



Vicky Hung：你也吃太慢了吧⋯⋯



YiChing YC：好詭異的畫面，謝謝你讓我第一次看到沒人的廟街



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