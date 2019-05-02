澳門危樓爭議　建築商入稟促港認可處查實驗所

澳門沙梨頭海邊街的私樓善豐花園，7年前其低層停車場石屎柱爆裂，澳門政府事後分別委託香港大學和澳門大學的專家進行抽樣測試和調查，並對興建該大廈的澳門一間建築公司提出法律訴訟。該建築公司認為由香港大學組成的專家實驗團隊測試水平不達標準，早前向香港認可處投訴並要求調查，但不獲受理，於前日(4月30日)入稟香港高等法院提出司法覆核，要求法庭下令香港認可處重新調查。



申請人是榮福建築工程有限公司，兩名暫擬的答辯人是香港認可處和創新科技署。入稟狀透露，2012年10月10日善豐花園低層停車場石屎柱爆裂，澳門土地工務運輸局疏散所有住客和關閉該大廈，委託專家調查。



入稟狀指稱，申請人於1994年建成善豐花園，其後16年都沒有大廈結構出現問題的投訴或可見迹象。可是善豐花園西邊的工業大廈於2011年進行拆卸工程，以重新發展成住宅大廈蘇豪薈，善豐花園及附近大廈的住客之後投訴拆卸和項目打椿工程導致他們的大廈結構出問題。



入稟狀續指，澳門政府委託一間由3名香港大學學者組成的實驗所進行抽樣測試，實驗所報告指事件與善豐花園的石屎質素差有關。不過根據澳門政府之後委託的澳門大學專家及申請人聘用的專家，得出的結論是該間實驗所的結論有嚴重問題，尤其是它採用的抽樣和測試方法並非一般接受的標準和做法。申請人目前面對澳門檢察院和工務局的法律訴訟。



由於該間實驗所獲香港認可處認可，申請人於2017年向香港創新科技署轄下的香港認可處投訴實驗所，卻不獲受理，現提出司法覆核。申請人稱香港認可處雖聲稱「既定程序」處理申請人的投訴，但沒有公開讓公眾知道的「既定程序」。申請人又認為香港認可處沒有在合理時間內就投訴予申請人實質回覆，及沒有充分向申請人解釋不受理投訴理由等。