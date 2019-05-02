公司帳戶遭人挪用1.9億元　聰嫂甜品董事爆官非

梁思浩持有股份的甜品店「聰嫂私房甜品」，其主要控股公司於本周二(4月30日)入稟高等法院，指在2015年9月至2018年8月期間，有人擅自把合共逾1.9億港元，支付給早前被罷免的董事朱曉霞及其他公司，並因此使公司損失逾1.4億港元。原告認為朱在任內違反董事授信責任，要求法庭下令朱交代相關帳目和賠償原告的損失。



原告眾敏(香港)投資有限公司，被告朱曉霞。入稟狀透露，原告擁有聰嫂私房甜品有限公司約55%的股份，而原告共有4名股東，被告和王慧敏各自擁有原告47.5%的股份，梁思浩則擁有原告0.75%的股份。原告於今年3月7日召開特別股東大會，免去被告的董事職務，在此之前，被告是原告的銀行帳戶授權簽署人。



入稟狀指稱，由於王對被告完全信任，在被告遭免職前，被告是唯一負責管理原告的董事，但獨自處理原告銀行帳戶的資金出入。不過，原告於今年1月發現，原告的銀行帳目有可疑的交易，於2015年9月至2018年8月期間，支付了合共逾1.9億港元給被告及其他公司。有關交易未獲股東議決授權，而王也不知情，原告在有關交易中沒有得益，但被告與其他公司則從中獲益，原告因此向被告索償。