屯門黃泥涌逾2萬個公眾龕位　月中接受申請

食環署公布編配的新公眾骨灰龕位，位於屯門曾咀靈灰安置所新建共163,320個骨灰龕位將分階段進行編配，第一階段提供20,160個標準骨灰龕位及220個大型骨灰龕位；而位於灣仔黃泥涌道靈灰安置所則提供855個標準骨灰龕位。申請日期由本月15日至下月14日。



食環署會以攪珠及電腦隨機定出中籤申請人編配龕位次序及獲編配的特定龕位，申請人可使用食環署網站的骨灰龕位位置查詢系統，查詢相關龕位的位置，如決定接受，須在指定日期和時間前往公眾骨灰龕位編配辦事處辦理相關手續及繳交費用。而加放骨灰、或在上次公眾龕位編配未有中籤者，會有多一個抽籤機會。至於骨灰安放期，申請人獲編配骨灰龕位後，最初的骨灰安放期為20年，期滿後可每10年續期一次。



食環署副署長(環境衞生)黃淑嫻表示，曾咀靈灰安置所提供163,320個龕位，為回應區議會對交通影響的關注，將分8個階段編配。她預計，未來5年公眾龕位供應，包括政府及華人永遠墳場管理委員會，總共提供208,235個龕位。



她又說，標準及大型骨灰龕位首20年安放期費用分別為2400港元及3000港元，期滿後續期10年的收費會根據當時所訂的每年費用乘延續期計算。



食環署助理署長(職系管理及發展)趙汝洲表示，現時輪候可重用龕位中有數萬宗申請者，他們可繼續輪候重用骨灰龕位，亦可為先人申請上述新建的骨灰龕位。如獲得編配該新建龕位，食環署才會將其申請從重用龕位輪候冊內刪除