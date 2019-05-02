整體稅收3414億增4%　稅局難估自願醫保減稅額

報稅季節又到，稅務局今日(2日)發出約268萬份2018/19課稅年度個別人士報稅表，其中約43萬份是電子通知書，其餘是紙張報稅表，今年發出的報稅表較去年多約8萬份。稅務局局長黃權輝指，2018/19年度的利得稅、物業稅、個人入息課稅及博彩稅的稅收紀錄創新高，整體稅收為3414億港元，較去年上升4%。



黃權輝指在2018/19課稅年度新增或有改變的項目，包括傷殘人士免稅額、已婚人士共同或分開選擇個人入息課稅、利得稅兩級制，以及自願醫保計劃。他特別指出，無法就自願醫保減少政府稅收數字作出估算，「好難估，因為目前未知有幾多人參加計劃。」



今年度財政預算案中，財政司司長建議寬減2018/19課稅年度的利得稅、薪俸稅和個人入息課稅75%的稅款，每宗個案的上限為2萬港元。黃指這項建議須經修訂稅務條例方可實施，當局現正進行有關立法程序。待有關法例獲立法會通過後，稅務局便會在隨後發出的2018/19課稅年度稅單落實有關寬減，納稅人只須如常填報稅表，毋須特別提出申請。