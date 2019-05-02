轉載辱國歌片段　律政司指若無評論不屬違法

立法會《國歌條例草案》委員會今日(2日)繼續就條文進行逐條審議，多名議員關心若侮辱國歌的片段出現後的執法情況。勞工界議員陸頌雄舉例指，若有人在街外以匿名身份上載侮辱國歌的片段到其他自行管理的私人網絡伺服器，而警方或未能追查他的身份，而他作為網絡供應者可以拒絕刪除，令片段得以一直在網絡流傳，質問是否存漏洞？又問及拒絕刪除片段的網絡供應者是否犯法。



警務處總警司陳東表示，所有案件不盡相同，需視乎各種證據，強調若任何人違反相關原則，包括公開、有意圖和違反有關條文，相信是觸犯法例。



資訊科技界議員莫乃光指，若警方發現網絡上有侮辱國歌的片段，將要求網絡供應商刪除有關片段，若有關網絡商屬海外，當地並無類似的法例加以規限，警方如何處理。陳東回覆稱會嘗試聯絡網絡商刪除片段，或透過司法互助協議要求當地執法機關處理，大部分網絡商均設有處理守則，會自行規管和限制懷疑犯法的片段。



會計界議員梁繼昌針對「故意發布以任何方式侮辱國歌的情況，即屬犯罪」這條文，指網絡世界常有「只轉發不評論」現象，若上載或拍攝片段的人士被裁定侮辱國歌，其餘分享該片段的人會否同因「發布」片段而犯法。律政司署理副法律草擬專員彭士印解釋，按刑事法的原則，需證實分享片段者有侮辱意圖，需視乎具體情況而定，如若梁所表述的為事實的全部，「只轉不評」應不會構成侮辱意圖。