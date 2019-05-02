加籍男師摸女童私處囚10月　官指6歲事主證供可靠

在長沙灣一間幼稚園任職的加拿大籍英文男教師，被指在他離職前的最後一個上班日，分别觸摸兩名正在午睡的6歲女生大腿內側和私處，被控兩項非禮罪，他早前經審訊後，今午(2日)被裁定觸摸其中一名女生私處的控罪罪成，另一項控罪則罪名不成立，被判即時監禁10個月。



56歲被告Robert Scott Johnson，被控於去年7月13日在長沙灣某幼稚園課室內，分別非禮女童X及Y。案情指，X和Y當時與同學在班房內午睡，兩名班主任亦在房內，期間被告進入課室，伸手摸X的大腿內側，X叫停。被告繼而為Y蓋被，趁機伸手入Y的校服裙褲，隔着內褲摸Y的私處，X最終將事件告訴班主任，校方將事件告訴社工，社會福利署決定報警。



裁判官裁決指，以Y的年齡而言，她確是一名令人印象深刻的證人，法庭確信她的證供並非虛構幻想出來。相反被告證供矛盾不可信，法庭對他的辯解完全不接受，因此裁定他確有非禮Y。至於X，法庭認為她與警方錄取的證供跟庭上證供出現重大分歧，她並非誠實可靠證人，因此就針對X的控罪，法庭裁定被告該罪不成立。



辯方求情指，被告過往在香港無案底，他在加拿大取得大學學位後，在2001年來港任英文教師，他自2015年在涉案幼稚園任教，現時他只能靠信用卡維持生活開支。被告有一名菲律賓籍妻子，但妻子精神狀態不穩。辯方指，被告與Y的觸碰只是一瞬間，且是隔着衣物進行，事後Y似乎未受太大困擾，被告明白判監無可避免，但還望法庭從輕發落。



裁判官指，上訴庭案例已表明，對年幼弱小受害人性侵的案件，法庭必須判處阻嚇性刑罰，以反映公眾對此類案件的厭惡。本案中，事主的年齡及被告利用教師身份，違反學生對他的誠信來滿足性慾，均是加刑因素，最終決定判被告監禁10個月。