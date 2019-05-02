林志釉交新方案倡海外醫生須臨床工作　病人組織拒接納

醫委會豁免海外專科醫生實習安排下周三(8日)表決，事件再有新發展，醫委會業外委員、病人政策連線主席林志釉今午(2日)正式向醫委會提交「方案六」，該方案建基於政府屬意的「方案一」，即海外專科醫生在有關醫療機構工作至少3年，且通過執業試便可免實習，但林額外加入條件，要求該3年工作當中須有3個月屬臨床工作。



林指出，臨床工作是指與病人護理和治療直接或間接的相關工作，香港兩所醫學院的教學、訓練及醫學研究；以及香港醫務委員會執照組認可的工作，當中包括門診及兒童智力測驗工作等，但辦公室文書工作不計算在內。



上述方案於昨晚(1日)病人組織會議中未獲其他代表支持，因大部分病人組織都傾向支持「方案一」，但林認為「方案一」未夠保障到病人，指加入臨床工作要求是保障病人安全的重要準則，更明言：「支持方案一的人，無乜理由唔去支持方案六」，於是決意向醫委會提交。



他難以估計「方案六」會否獲得多票數支持，若「方案六」在首輪投票已被剔走，他或會改投「方案一」或「方案五」，惟此刻仍未決定投票意向，僅指兩方案都有優點。他又說，雖病人組織有共識希望投票意向一致，但他明言自己一票會堅守個人原則，就是以保障病人安全為首要考慮，現階段不願透露自己一票會否會與其他病人組織委員一致。



病人權益協會回應稱，只有「方案一」能吸引海外醫生來港，如有三個或以上的方案，當選任醫生集中票源於醫學會的最新方案(方案五)，其他委員分散投選其餘方案，醫學會方案便有機會勝出。因此，除原有「方案一」及醫學會的最新方案外，該會不贊成再提出其他方案，以免分薄票源。