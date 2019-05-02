挖甩大姊眼智障妹庭上無反應　二姐憂妹還押乏人照顧

患有智障的中年細妹，前日(4月30日)凌晨在銅鑼灣寓所疑突然失常，衝出睡房突襲在客廳熟睡、行動不便的六旬長姊，長姊無力反抗雙眼遇襲，左眼球被「挖甩」僅皮肉相連。案件今日(2日)提堂，59歲被告馬慧琼被控一項襲擊致造成身體嚴重傷害罪，控方申請被告暫時毋須答辯，案件押後至5月16日再訊，控方會替被告提取兩份精神報告，以考慮被告是否適合答辯，期間被告須還押小欖精神病院看管。



被告馬慧琼報稱無業，被控於今年4月30日，在跑馬地家中非法及惡意導致女子馬慧娟的身體造成嚴重傷害。身型瘦削的被告坐着輪椅到庭應訊，她對裁判官的提問及讀出的控罪內容完全無反應，只不時用手敲打木枱及發出叫聲。



裁判官得悉被告二家姐有到庭後親自詢問她被告的日常情況，二家姐流淚表示自被告出生已負責照顧她，指被告完全不明白發生何事，當晚她曾問被告：「點解要傷害家姐？」被告也只是坐着無回應，二家姐亦哭稱，很擔心被告遭還押後乏人照顧，指如被告繼續留醫東區醫院，她就可以放工後「探完家姐(事主)探埋細妹(被告)」。



而醫務社工亦向法庭確認，被告雖然領取傷殘津貼，但從未接受評估為「精神上無行為能力人士」，故沒有法定監護人，控方表示押後期間會進行跟進。



控方案情透露，被告與兩名家姐同住，三姊妹的父母分別在1987年及2008年去世，其中被告智障，智商只達3歲小孩。大家姐、即案中事主馬慧娟(66歲)則在2017年患癌後全身癱瘓。案發日近凌晨4時，警方接報到場，同住的二家姐馬慧莊(64歲)聽到警方敲門聲後始從睡夢驚醒，赫見大家姐左眼珠被挖出，右眼淌血，大家姐痛極大叫稱遭被告襲擊，警方最後將被告拘捕，被告及大家姐事後均被送到東區醫院，其中大家姐證實雙眼視力受損。