建制擬DQ涂謹申揸旗　逃犯條例會議勢陷亂局

立法會修訂《逃犯條例》法案委員會因泛民「拉布」仍未選出主席，建制派日前「出招」反制，要求內務委員會提供指引，委任建制派最資深議員石禮謙出任主持人，褫奪委員會最資深議員、民主黨涂謹申主持會議的權力。民主派昨晚(1日)亦去信內會提出多個疑問，質疑內會有否權力「欽點」人選或通過相關建議，促法律顧問協助「釋法」，並於本周六(4日)特別內會前回覆。據了解，不論建制派的建議通過與否，涂仍會堅持於下周一(6日)召開其所訂定的法案委員會會議繼續選主席，勢將令局面變得更混亂。



建制派所緩引的是《議事規則》第75(8)條，即內會可就法案委員會的行事方式及程序提供指引。民主派則引用第76(11)條稱，任何法案委員會的行事方式及程序，由該委員會自行決定，故此強調建制派訂下的只是「指引」非「指令」，委員會可討論是否跟隨。



民主派去信內會時表示，建制派的動議極有可能不符合《議事規則》或《內務守則》，若然通過並執行，既會令內會及法案委員會作出違反上述規則的決定，亦會破壞該法案委員會的合法性。他們提出多項疑問，包括在未修改《內務守則》的情況下，內會是否有權向法案委員會發出其他有關選舉主席的指引、是否有權點名由某一位委員主持選舉主席的程序、是否有權通過建制派的動議等。



涂謹申今午(2日)重申，昨天沒有議員於會上就其主持會議提質疑，或指控他有任何不恰當的地方，故此認為建制派議員是在會後憑印象對他作出指控，是徹頭徹尾的「莫須有」指摘。他又引述2007至2008年度一個案例，指時任立法會法律顧問曾指出第75(8)條所提述的指引，是旨在作一般參考，但對法案委員會並無約束力，時任內務委員會主席劉健儀亦表示《議事規則》只說法案委員會要「考慮」指引，但沒規定必須跟從，故指引不具約束力。



另外，民主派本周六(4日)擬在立法會示威區發起集會，明言就算內會發出指引要求更換主持人，法案委員會亦不應跟隨。