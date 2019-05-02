政Whats噏：囝囝屙嘔　何啟明賴立會風水差

立法會議員不時帶子女返立法會，勞工界立法會議員何啟明都唔例外，最近佢帶三歲嘅囝囝返立法會，不過囝囝就唔好彩喇，去完立法會就病咗，發燒又肚痛，睇咗兩個醫生都唔好，要睇第三次醫生，仲搞到何去參觀都遲大到添。何就講笑話，唔知係咪立法會風水唔好，所以囝囝一去完就即刻病喎。



今日(2日)立法會資訊科技及廣播事務委員會去咗一間中學參觀，睇下學生設計嘅智能產品。有學生幫老師設計咗一個電子保姆，即透過智能手機留意嬰兒情況，等老師可以安心工作。已為人父嘅何一見到就一個箭步上前睇，又話囝囝有時會趴喺床，或者喺佢身上瞓，有時又會走嚟走去，問學生可以點監察，仲叫學生整多個新版本添！



唔止電子保姆，有學生又設計咗一個名叫「陽光小巴站」嘅產品，利用智能電話同平板電腦，等乘客同司機可即時知道小巴幾時到站以及有幾多人等車，避免司機飛站。立法會議員葛珮帆（EQ）同黃碧雲都有份試玩，兩人分別扮演乘客同司機，做司機嘅黃見到屏幕上寫住冇人等車，仲講笑話要飛哂啲站。事後黃就話，喺油麻地搭小巴時成日都遇到司機飛站，搞到要行出馬路先截到車。至於EQ就話佢反而係成日遇到巴士飛站，仲覺得學生都意識到有呢個問題，政府就更唔應該再嘆慢板，要盡快解決問題咁話。



唔止睇學生產品，班議員仲做埋插班生同學生一齊上堂。最近野豬擾民引起關注，佢哋又用裝咗鏡頭嘅電子感應器偵測野豬。活動完結時，老師問起黃碧雲身邊嘅學生，到底有咩外來因素影響感應器嘅準確性，同場嘅資訊科技界立法會議員莫乃光（Charles）就隨即大叫黃個名。Charles點解咁答？唔通佢暗示黃係野豬？