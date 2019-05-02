團體否認轉中式步操　斥《蘋果》報道不準確

灣仔金紫荊廣場本周六(4日)將舉行五四運動升旗禮，有報道指，主辦單位香港各界青少年活動委員會及香港青年聯會，「鼓勵」青少年制服團體以中式步操取代西式步操，14個參加團體中有7個擬跟隨，並獲安排前往粉嶺新圍軍營，由解放軍駐港部隊提供中式步操訓練。有團體否認事件，對《蘋果日報》報道不準確表示遺憾。



被指擬轉為中式步操團體，包括香港聖約翰救傷隊少青團、香港海事青年團及香港童軍總會等。其中香港聖約翰救傷隊少青團辦事處向東網表示，該會一直沿用英式步操作為訓練內容，並未有計劃轉換步操形式，亦未有派學員參與新圍軍營訓練，對於相關報道有欠準確表示遺憾。而香港海事青年團及香港航空青年團分別指，將會沿用英式或紀律部隊步操；香港童軍總會稱會採用傳統步操。



香港少年領袖團則承認，收到主辦單位邀請在護旗環節使用中式步操，以示對國家的尊重及作為今年活動的特別安排。該團因五四運動百周年特殊意義及鼓勵團員學習新技能，派出2名團員接受中式步操訓練及考慮在升旗禮單一活動中嘗試採用中式步操，但是否採用仍需視乎團員能否達到目標水平。



香港青少年軍總會一直採用中式步操，其餘團體包括民安隊少年團、紅十字會、香港基督女少年軍及醫療輔助隊少年團等回覆東網指，周六升旗活動會沿用傳統英式或紀律部隊步操。香港女童軍總會則指，會派2隊參加升旗禮，分別以傳統步操及中式步操進行。



主辦單位香港各界青少年活動委員會回應指，今年有16隊團隊參加升旗活動，預計約2000人出席，至現時為止，收到香港女童軍通知會派出多一隊方陣，採用中式步操。委員會解釋，因有制服團體希望主辦單位協助安排中式步操的專業訓練機會，故安排了在4月6日參觀解放軍營地及學習步操，以開闊視野及增長知識，有7隊制服團體約100人參加。