給律政司的第12封信：支持受害人自己告　律政司敢就唔告

壹傳媒黎智英前年六月涉嫌刑事恐嚇東方報業集團（下稱東方）男記者，案發至今兩年，律政司仍然未提出檢控，即使東方和受害記者已十一度去信律政司，當局亦不肯交代案件進度。東方旗下《on.cc東網》節目《給律政司的第十二封信》，指出受害人已第十二度去信律政司，要求與律政司司長鄭若驊會面，交代案件最新進展，並表明不排除就案件提出私人刑事檢控。節目又指律政司放生黎智英早有先例，支持受害人「自己的案自己告」，並指律政司「敢就唔告」，乾脆回覆檢控決定，勿一拖再拖東方及受害人。



節目指出，案發至今近兩年，正常已經有調查結果，律政司理應早有決定，但目前卻甚麼都不交代，似想將案件「收埋入櫃桶底」。節目認為，與其律政司繼續拖延，令受害一方辛苦和徬徨，不如律政司「敢就唔告」，向東方和受害記者，甚至向公眾宣布，不會就此案控告黎智英，反正律政司放生黎智英已非首次，包括早前放生黎智英涉嫌向民主派等人秘捐的黑金案，以及不控告黎智英參與違法佔中等。



節目又認為，自回歸後東方屢遭針對，令人質疑是否「反中亂港乜都得，愛國愛港就死得」？要指望律政司對黎智英「執正嚟做」只是癡人說夢，故支持受害記者「自己的案自己告」，或提出私人刑事檢控的決定。有學者就質疑律政司是怯於黎智英背後的勢力而不敢檢控黎，更指公眾都看得出律政司傾向放生黎智英，估計最終或以證據不足為由不去檢控。



黎智英前年六月四日傍晚出席六四祈禱會之後，突然走到一名在場正常採訪的東方男記者面前，一邊用右手指住佢塊面，一邊用粗口辱罵，並以「X你老母X」、「我實會搵人搞X你」、「我影X咗你嘅相」，證據確鑿，但事件至今近兩年，自黎智英去年8月16日被警方要求去灣仔警察總部錄口供，而口供等資料交予律政司後就再無下文。



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