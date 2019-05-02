輪椅長者聽國歌時肅立　議員轟宣傳片誤導公眾

由霍啟剛擔任執行主席的香港各界青少年活動委員會早前製作一段國歌宣傳短片，片中一名坐輪椅的長者在聽到國歌高奏時肅立，引起各界熱議。其中立法會議員張超雄指出，目前正在立法會審議的《國歌條例草案》中列明奏唱國歌時，出席人士需要肅立和舉止莊重，令人質疑是否行動不便亦必須肅立，否則便會誤墮法網，而政府雖曾公開解釋，若無侮辱國歌的意圖便不屬違法，惟宣傳片推出後或會誤導公眾，政府必須澄清。



張續指，若參考其他地方的法例，如美國有就奏唱國歌時的禮儀作出指引，但僅屬於指引，不遵守亦不屬違法，而且不會嚴格執行，認為制訂有關指引時有考慮到身體殘障人士的情況。張又批評宣傳片具誤導性，令市民誤以為必須肅立，又指片中扶起長者的動作並不正確，會令長者感覺辛苦，強調宣傳片雖非政府製作，但當中涉及政府政策，也有政府高官在宣傳片中，認為宣傳片獲政府批准才公開，故政府亦需對有關內容負責。



對於政制及內地事務局局長聶德權今日(1日)在立法會《國歌條例草案》委員會上，稱該宣傳片並非政府製作，引起議員郭家麒質問政府會否與霍及其委員會劃清界線，以表示不要強迫行動不便或坐輪椅的人士在奏國歌時肅立，聶稱對民間團體製作宣傳片表示歡迎，又指不認為宣傳片有不尊重國歌之處。郭隨即強調勉強行動不便的長者肅立或會對他們的身體造成傷害，擔心有人觀看影片後，會在日後立法後強迫長者站立、強迫啞巴唱國歌，形容行為盲目。



議員尹兆堅指宣傳片會令市民觀感上有錯覺，批評聶和政府其他官員回應質詢時，經常指會否觸犯法例需視乎動機，惟條文中卻列明奏唱時需要肅立，尹認為會令法例出現模糊的地方，日後執法者根據有關法例執法時，將會有不同的揣測和詮釋，或會造成一個長期漏洞，強調這正是議員一直而來擔憂的地方，而是次宣傳片巧合地反映出漏洞所在，政府必須正視。



議員譚文豪認為宣傳片有誤導性，再次引起社會擔心身體殘障是否仍需在奏唱國歌時肅立，而據他所知，目前亦沒有外國有硬性規定必須奏唱國歌時必須肅立的例子，認為政府只是將全國性法律硬生生套在香港，沒有照顧香港本地的情況，重申議員不斷提及身體殘障人士面對的困境，並非無的放矢。