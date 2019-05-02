為民鎚害：東九文化中心工程不合格　劉江華害人不淺

造價達41億港元的東九文化中心預計明年落成，但早前卻被驗出結構柱的絲帽及鋼筋不合格，港府再次展示後知後覺的一面。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《為民鎚害》，今集要審判的正是民政事務局局長劉江華，事前未知有否重視安全，但事後就以廢話應對，發揮大嘴巴精神，明顯是侮辱全港市民的智慧。



節目點出香港工程醜聞一單接一單，猶如井噴式大爆發，而今次爆出醜聞的東九文化中心，承建商為有短筋、削牆前科的禮頓建築(亞洲)有限公司，禮頓再次選擇拒絕回應醜聞，但劉江華就爽快回應，令人懷疑劉同樣是崇洋媚外，迷信外國月亮特別圓的一分子，好似港府高層中不停向外國公司放電拋生藕的無間道一樣。而禮頓過去爆出工程問題，港府亦只禁其投標政府合約15個月作罷，現時豆腐渣工程爆極都有，絕對是與政府充斥劉此類懶監懶管的庸官有關。



劉江華的「為官神邏輯」港人早已見識過，好似前年的審計報告就踢爆，有香港慈善機構利用免稅漏洞向董事違規支薪，但法定監管機構遲遲未成立，港府更以擔心權力過大、干預運作等作藉口。此外，康樂及文化事務署亦面對黃牛飛、公園大媽噪音擾民、康體場地炒場黨、救生員長期請不到人等問題，足證主理民政事務的劉害人不淺。



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