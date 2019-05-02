被指贈地送錢發展采葉庭　新地重申協議合法及公開

《傳真社》昨日(1日)報道，指新鴻基地產90年代發展元朗釆葉庭時，曾向山貝村時任村代表支付315萬港元，並承諾贈送土地，要求對方取得村民同意發展。新地今日(2日)再發表聲明重申，該協議是在合法、合情，公開、透明的基礎上進行，並由雙方各自的律師代表見證下達成和簽署，過程完全公開透明。



新地表示，在發展采葉庭項目期間，顧及良好的睦鄰關係和山貝村村民的福祉，經雙方商討後，於1997年承諾給予315萬港元及一幅土地予山貝村全體男女村民，作為公司發展項目對周邊村民構成潛在影響的合理補償，該筆補償在當年已由山貝村時任合法村代表簽署收妥。據了解，該筆款項仍託管在山貝村相關代表的聯名銀行戶口中，並已滾存至超過700萬港元。



至於土地轉讓方面，新地指，過去20多年，新地不下10次，包括多次以書面形式催促山貝村村代表盡快完成土地轉讓的正確程序，惟有關村代表至今仍未簽署轉讓該土地的契約，土地轉讓手續因此一直未能完成。新地必須強調集團隨時準備並樂意依照有關承諾，將該土地轉贈予山貝村村民，由其合法村代表或指定的被提名者接收業權，所以不存在有村代表須向新地追討一事。新地殷切期待山貝村村民之間早日達成共識，正式委派代表接收該幅土地。



就有關村民是否知悉協議，山貝村合法村代表於2017年5月21日發出的「山貝村召開會議通告」中，提及有關補償款項已被有關原居民村代表接受，所以相信村民是知悉有關安排。