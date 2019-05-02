即時開講：派錢申請截龍　甩轆亂象無窮

政府向合資格人士派發不多於四千元的「關愛共享計劃」，4月30日截止申請。不過，派錢申請雖截龍，甩轆亂象卻無窮。東方報業集團旗下《on.cc東網》節目《即時開講》，今集就即時開咪，砌一砌「史上最廢」的財政司司長陳茂波，以及這個派錢派到天怒人怨，對市民百般刁難的可惡政府。



陳茂波去年發表的《財政預算案》，被坊間批評「派糖」措施未能惠及基層市民，迫於輿論壓力，政府於是推出「關愛共享計劃」來「補鑊」，可是卻愈補愈錯。不少趕搭尾班車前往遞表的市民，無不異口同聲鬧爆政府做事手腳慢，只識強調發展智慧城市，卻不能讓市民以電子方式交表，實在貽笑大方。更諷刺的是，負責輸入申請表資料的短期合約員工，對於每日要「摩打手」輸入二百份申請表及發放通知短訊，做到怕怕，紛紛劈炮走人，可說是「沒有最亂，只有更亂」。



數字最能說明真相，截至4月29日，在職家庭津貼辦事處已經收到320萬份申請，但只有7萬宗申請已獲發放款項，佔申請總數大約2.2%，即平均50宗申請，只有1宗收到錢。



陳茂波去年估計約有280萬人受惠，現在申請數字卻突破320萬，「史上最廢財爺」之名當之無愧。至於，政府在派表初期只預備一百萬份表格，引致多區出現大批領不到表的鼓譟市民，加上諮詢熱線又「適逢其會」地進行「系統更新」，在在揭示了這個政府的心腸有多惡毒。



節目指出，林鄭政府在收緊長者綜援申請門檻時，展現出驚人的高效率，到了要還富於民時則藉口多多，一時推說設計網上申請系統需時十八個月，一時推說市民可自行影印表格填報。現屆政府推動「明日大嶼」填海計劃，不惜狂燒6240億，就算傾盡庫房所有亦在所不惜，對基建超支「無底洞」、南亞假難民等，大破慳囊亦面不改容，偏偏對香港人卻寡情薄義，這個畸型政府何時至肯改過遷善？



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