海關連破兩宗毒郵包案　檢總值190萬元搖頭丸及K仔

香港海關毒品調查科於今年3月22日，截獲一個由德國寄港的郵包，發現內藏7000粒搖頭丸，市值60萬港元，收件地址為旺角一幢商業大廈一間公司。以粒數計算，該批搖頭丸是海關過去10年來發現的最大宗販運搖頭丸毒品案。



另外，在3月16日，海關機場科軍裝人員亦截獲一個藏有2公斤K仔的毒郵包，市值130萬港元，收件人是尖沙咀一間公司。海關調查發現這兩宗毒郵包案件有共通點，包括同樣從德國寄來，以玩具包裝作掩飾，寄往香港同一間公司，而且收件人均為外籍人士。



海關毒品調查科人員於是將兩宗案件合併調查，今日(2日)下午，在尖沙咀進行一次監控遞送行動時，拘捕一名收件的58歲外籍男子，同時在佐敦街頭拘捕一名31歲外籍女子，兩人均被通宵扣查，案件仍在調查中，兩案毒品總值約190萬港元。據悉，兩名疑犯持香港身份證，與涉案公司為客戶關係，相信檢獲的搖頭丸供應本地市場，海關正追查是否涉及黑社會，不排除有更多人被捕。



海關毒品調查科高級督察方向榮表示，這是海關自2009年以來破獲的最大宗販運搖頭丸案，2016年檢獲數十粒，2017年檢獲100多粒，2018年飆升至4000粒，本年初至今，已檢獲12,000粒。