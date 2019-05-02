五一假期多區逼爆　酒店坐地起價嚇窒內地客

五一長假期今日(2日)踏入第二日，各區被內地旅客「逼爆」。名店林立的尖沙咀人山人海，行人道上逼滿拖篋掃貨的旅客，部分行人更要走出馬路。然而，旅客人潮卻無法帶動酒店業，旅遊旺區中不少酒店趁假期「坐地起價」，雙人房一晚價錢由平日逾1000港元急升至6000港元。酒店房價高企嚇怕旅客，多間酒店表示假期仍有空房，但有內地旅客寧願轉折於深圳過夜後再返家。



五一假期香港人滿為患，不少旅客選擇即日來回或於其他地方留宿，原因大多與酒店房價高昂有關。東網記者今日到旅客集中地之一的旺角了解該區酒店價格，有四星級酒店大堂不見大批旅客，職員就表示酒店整個五一假期仍有空房，雙人房由平日的逾1000港元升至6000港元。職員解釋房價急升是由於五一假期所致，並直言：「附近酒店都係咁，呢排都起碼4000、5000蚊一晚。」另一間位於油麻地的四星級酒店房價亦有上升，雙人房由平日的約1000港元增至逾2000港元，職員表示今晚房間已被訂滿，但明晚(3日)及後晚(4日)則仍有空房。



從廣州來港遊玩的鍾小姐及王小姐第一次來港，她們和朋友三人原本打算今晚在港留宿一晚，但由於酒店價格太貴，她們出發前於網上查詢房價，雙人房亦高達3000至4000港元一晚，故選擇到深圳過夜，其後才返回廣州。鍾小姐又稱，三人共花費過萬港元，包括食物及購買護膚品等。張生張太趁五一假期從廣東省來港遊玩兩日，期間已豪花5萬港元購買衣物、袋子及日用品等。張太笑言今次到港亦是特意購物，故亦未有到處遊玩，笑言：「看到甚麼喜歡就買，沒有想太多」。



另外，市區各處亦人頭湧湧，個人護理用品店仍是旅客常到之處，不少旅客帶同行李篋掃貨，購物後直接於店外打開行李箱收拾。尖沙咀名店外大排長龍的情況則不復見，今日只有小量旅客排隊。至於金舖外亦人山人海，周生生大中華營運總經理劉克斌預計，今年五一假期營業額比去年增加約5%，人均購買金額亦會過萬港元，他認為與最近中美貿易戰緩和有關。