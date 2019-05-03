政府自訂寬鬆空氣質素指標　環團轟不顧港人健康

政府改善空氣質素被指「歎慢板」，正檢討的空氣質素指標擬收緊二氧化硫及微細懸浮粒子(PM2.5)的標準，惟PM2.5(二十四小時平均值)每年容許超標次數，由現時的九次增至三十五次，臭氧及可吸懸浮粒子更原封不動。有環團批評，新指標是政府「為自己度身訂造」，寬鬆的標準將會令香港市民面臨健康危機，與世界衞生組織最嚴謹指引相比，每年將會有額外二千人死亡，醫療開支則多八千萬港元。



綠色和平資深項目主任楊凱珊指，政府曾估算二○二五年的空氣質素，預計PM2.5年平均濃度為每立方米廿四微克，惟估算未有考慮岸電、電子道路收費等可行的減排措施，因此建議的新指標亦相當保守，只將年平均濃度由每立方米卅五微克收緊至廿五微克，每廿四小時平均濃度則由七十五微克收緊至五十微克，即只達到世衞指引的第二階段。



楊認為空氣質素指標代表政府決心，「定得鬆啲，其他政策自然唔需要咁着緊去配合」，她形容今次修訂只是小修小補，無法顯示政府改善空氣質素的決心。至於PM2.5會增加心肺疾病的死亡率，二氧化氮亦會增加患上呼吸系統疾病風險，空氣質素標準會直接影響市民健康。楊指，世衞最嚴謹指引建議PM2.5的年平均濃度限值為每立方米十微克，每廿四小時為廿五微克，若以香港於一五年的情況作基準，該指標可避免二千八百多人死亡，並減少逾一億港元醫療開支；政府現建議的指標只可避免七百人死亡、減少二千六百萬港元醫療開支。



楊認為政府應調高標準以帶動政策，而非以標準遷就自己，斥政府一直只聲稱「循序漸進」，但從未制訂明確時間表，包括何時會達到最嚴謹標準。她指當局將於第三或第四季諮詢公眾，促請政府全面接納世衞指引，並制訂有力政策改善空氣質素，包括加強與廣東省合作改善區域污染。