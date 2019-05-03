黎智英等39佔中搞手未落鑊　政府失公信力

違法佔領行動（佔中）發起人戴耀廷等佔中案九名被告被判罪成及判刑後，外界一直關注，被指為佔中「幕後黑手」兼「金主」的壹傳媒黎智英等三十九名佔中搞手，何時會被檢控。立法會議員葛珮帆指，黎智英涉及佔中案、黑金案及涉刑恐東方報業集團（東方）男記者案，全部都有證有據，至今完全無檢控黎等人，若一直不提控，將會影響政府公信力，進一步令政府民望下跌。



黎智英在違法佔中期間，經常現身金鐘佔領區，又曾嗌咪聲援示威者，一直被視為佔中主要搞手之一。黎又涉先後多次向多名民主派人士或政團作秘密政治捐款，總額逾四千萬元，惟律政司司長鄭若驊去年初上任後不久就決定不檢控黎。黎在前年六月四日出席維園六四祈禱會後，黎突然走向在場進行正常採訪的東方記者，以「×你老母×」、「我實會搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」等粗言恐嚇，有相有片，證據確鑿，但事隔近二十三個月，律政司仍未提出檢控，引起社會各界質疑。



前立法會議員、「廿三萬監察」發言人王國興指，黎智英被指為佔中「最大金主」，涉及黑金案又不告黎，涉刑恐東方記者案有相有片有資料，多宗案件都拖延檢控，難以服眾，質疑為何有人好像凌駕在法律之上，令外界認為政府自毀法治信譽，令人十分失望，批評政府縱容，在法治方面不公，若再不檢控黎，如此下去，還有誰相信政府。



律政司放生黎智英：http://hk.on.cc/fea/lai/

