東方日報A1：林鄭評分陷谷底　鄭若驊長墊司底

二○一四年違法佔領行動（佔中）案中，九名被告只有四人被判囚，其中佔中發起人戴耀廷、陳健民各判刑十六個月，而民主黨李永達更被判緩刑，外界質疑判刑過輕。最新一份民意調查顯示，市民對政府表現的滿意度及信任度，以至問責團隊的民望均全線錄得顯著跌幅，其中律政司司長鄭若驊繼續「墊司底」。有學者直言，是因佔中案判刑過輕令市民對政府大失信心，特別是不滿被指是佔中「幕後黑手」及「金主」的壹傳媒黎智英等三十九名佔中搞手仍未「落鑊」，黎涉「黑金」秘捐案亦被「放生」，而律政司處理黎涉刑恐東方報業集團（東方）男記者案更無限期拖延，遲遲未提出檢控，進一步打擊政府民望。



中文大學亞太研究所昨日公布四月政府及特首高官民望調查結果，是次調查於四月十八日至二十六日進行，成功訪問七百多名十八歲或以上市民。結果顯示，只有百分之二十六點六的受訪市民滿意政府表現，不滿意則有百分之三十七點一，不滿意度更是較去年同期的百分之三十，增加了逾七個百分點。



信任度方面，有百分之二十六點七的受訪市民表示信任政府，有百分之二十八點三則表示不信任，不信任度較三月高一點三個百分點。



官員評分方面，特首林鄭月娥整體表現的平均評分為五十一分，較去年同期的五十五點九分，大幅下跌四點九分，較三月下跌兩分。三名司長的平均評分則全部不合格及下跌，政務司司長張建宗獲四十七點七分，較三月下跌一點七分；財政司司長陳茂波獲三十九點九分，下跌零點四分；繼續「墊司底」的鄭若驊則為三十六點五分，其評分較去年同期亦錄得顯著跌幅，下跌四點九分，而較三月份下跌一點六分。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，過去兩年有超強颱風襲港造成混亂、監管港鐵不力、基建醜聞等，顯示政府管治失效；而鄭若驊名下屯門獨立屋涉僭建卻沒有被起訴，被狠批「自己放生自己」，法治淪亡。他又稱，加上佔中案判刑過輕，只有四人入獄，李永達更獲判緩刑「放生」，各界要求提上訴的聲音此起彼落，律政司卻表現不置可否，故此種種令市民對政府大失信心。



陳續指，黎智英不只是佔中「幕後黑手」及「金主」，他另涉「黑金」秘密捐款案，向多名民主派人士或政團作秘密捐出逾四千萬元款項，前年更涉刑恐東方記者，有證有據，卻全部未被檢控，動搖本港法治根基，質疑黎有「政治保護傘」，懷疑律政司害怕黎背後的外國勢力。他強調，政府威信建基於法治，當局應檢控包括黎等三十九名佔中搞手，盡快為民望「止血」。



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