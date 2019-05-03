探射燈：二級歷史建築改裝耗逾3億　華廈邨設計不便長者

隨着本港工業式微，全港最後一幢「H」型工廠大廈已改裝為公屋「華廈邨」，斥資超過3億港元，現時約有200戶，700人居住。當區區議員認為華廈邨為特殊例子，惟有關工廈單位改建限制多，亦不方便長者租戶。



華廈邨前身為柴灣工廠邨大廈，於1959年落成，佔地0.4公頃，在2012年被古物諮詢委員會評為二級歷史建築，政府隨後宣布改為公屋。改裝後大廈增設升降機，提供187個單位，租金介乎約1500港元至3200港元。每戶設有獨立廚廁，惟受歷史評級限制，單位內結構不能改動，不能加建間隔。



每個單位改建成本約為150萬港元，較每間公屋成本85萬港元高約1倍。當區區議員李鎮強指，單位內的獨立廁所為增設的設施，地台比一般廁所高，對入住的長者極不方便，建議把工廈改為青年宿舍，「本身工廈就有公共廁所，如果畀年輕人創業，上居下舖彈性高好多，成本都慳番好多。」

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