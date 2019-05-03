探射燈：工廈改過渡性房屋　團體料今年難成事

房屋及土地問題一直是本港施政中的重中之重，政府提出活化工廈政策，改建為過渡性房屋，又放寬工廈地契豁免書申請安排，以增加土地供應。



政府去年施政報告重啟工廈活化計劃，豁免業主繳付地契豁免書費用，改裝15年或以上樓齡，位於「商業」、「其他指定用途」註明商貿及「工業」地帶內的整幢大廈，以配合該區規劃發展。1987年前落成的工廈更可獲放寬地積比，同時容許工廈改為過渡性房屋，運輸及房屋局成立專責小組提供統籌及支援。



今年2月，發展局再度落實放寬工廈單位作非工業用途，容許個別單位業主在適用於用地的分區計劃大綱圖上屬於「第一欄」的准許用途情況下，把單位用作5項特定的非工業用途，包括藝術工作室等。



全港關注劏房平台組織幹事陳穎彤歡迎政策，但對落實計劃持觀望態度，預計今年內不會有成功個案，「工廈業權好散，好難搵到單一業權，你仲要業主肯平租畀街坊」，陳建議政府推出資助及免稅等誘因及善用政府閒置建築物，同時監管改裝後過渡性房屋的人均面積及租金水平，免淪為工廈劏房。

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